Fuochi tutte le notti a Palermo e provincia: sequestro dei Carabinieri

I carabinieri della stazione di Palermo Olivuzza hanno denunciato un 22enne palermitano accusato di detenere illegalmente materiale esplosivo. Nel corso di una perquisizione in un immobile nella disponibilità dell’indagato, effettuata con l’aiuto dei cani antiesplosivo e degli artificieri, sono stati sequestrati oltre 11 chili di polvere da sparo.

In particolare, grazie al fiuto del cane Vera addestrato alla ricerca di esplosivi, sono stati recuperati più di 1500 fuochi d’artificio e accessori vari. Il materiale sequestrato è stato preso in carico da una ditta specializzata per essere disinnescato e smaltito.