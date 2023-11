Ha dolori alla schiena e va in ospedale, muore dopo le dimissioni

La procura di Agrigento ha deciso di avviare un’inchiesta per fare luce sul decesso di una donna di 60 anni, dopo che la stessa era stata dimessa dall’ospedale di Canicattì qualche ora prima.

Secondo quanto ricostruito, la signora si era recata al pronto soccorso lamentando forti dolori alla schiena ed era stata classificata con un codice verde. Dopo la somministrazione di un antidolorifico, i sanitari ne avevano disposto le dimissioni prescrivendole di fare rientro al proprio domicilio. La donna è morta poco dopo.

A seguito del successivo decesso, i familiari della 60enne hanno sporto denuncia alla polizia, che ha subito provveduto ad acquisire la cartella clinica della paziente. Gli inquirenti stanno ora valutando i prossimi passi investigativi per accertare le circostanze del caso. Non si esclude l’iscrizione nel registro degli indagati, come atto dovuto, dei medici che hanno avuto in cura la donna. Un’autopsia potrebbe inoltre essere disposta per chiarire le cause del decesso”.