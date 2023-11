Anche in Sicilia occhi al cielo, passa la Stazione Spaziale Internazionale

Questa sera, a partire dalle ore 18:11, sarà nuovamente visibile a occhio nudo il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il transito dell’avamposto spaziale più grande mai realizzato dall’uomo nell’orbita terrestre bassa sarà perfettamente osservabile in tutta Italia, meteo permettendo.

La ISS sorgerà da sud-ovest e sarà visibile come un punto luminoso in rapido movimento che attraverserà il cielo in circa 6 minuti, per poi tramontare verso nord-est. Non si tratterà di una stella scintillante, ma di una luce fissa e brillante, inconfondibile. Il passaggio sarà ottimamente visibile anche dalla Sicilia e dalle altre regioni meridionali.

Per non perdersi lo spettacolo, gli astrofili e semplici appassionati possono consultare in anticipo la mappa con gli orari precisi per la propria città sul sito Heavens-Above, specializzato proprio nel fornire dettagli sui transiti della ISS e di altri satelliti artificiali. Basterà inserire il nome della località per ottenere dati e mappe scaricabili.

In alternativa, sono disponibili apposite app per smartphone come ISS Detector (per Android e iOS), che inviano una notifica quando il passaggio sta per iniziare. L’applicazione calcola in automatico la visibilità dalla posizione rilevata dal cellulare.

Lanciata nel 1998 e completata nel 2000, la Stazione Spaziale Internazionale ospita stabilmente astronauti e cosmonauti che vi conducono esperimenti scientifici e tengono sotto controllo i sistemi. Con i suoi moduli aggiuntivi negli anni, è arrivata a una larghezza di 109 metri, più grande di un campo da calcio. Ammirarne il transito nel cielo terrestre è uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di astronomia.