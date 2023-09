Segue donna fino all’androne di casa e la rapina con coltello: palermitano arrestato

Momenti di terrore per una donna russa residente a Palermo, rapinata con un coltello nell’androne del palazzo dove abita nel quartiere Oreto. L’aggressore, un palermitano, l’ha spinta contro il muro e le ha sottratto la borsa con pochi contanti e documenti prima di darsi alla fuga.

L’episodio è avvenuto intorno alle 21 di martedì sera. La vittima stava rientrando a casa quando il malvivente, che evidentemente la seguiva, ha deciso di entrare in azione. Brandendo un coltello, l’ha bloccata e strattonata dentro l’androne, puntandole l’arma e intimandole di consegnargli la borsa. Dopo aver afferrato la borsa, l’uomo si è dato alla fuga tra le strade di Palermo. La donna ha immediatamente chiamato la polizia fornendo una dettagliata descrizione dell’aggressore. Gli agenti della Squadra Mobile si sono messi subito sulle tracce del rapinatore bloccando tutte le possibili vie di fuga.

Durante l’inseguimento una volante della polizia si è anche ribaltata in piazza Sant’Antonino, dopo uno scontro con un’auto. Alla fine l’uomo è stato intercettato e bloccato in piazza Brunaccini, nel mercato di Ballarò. Addosso aveva ancora carte di credito e documenti della vittima. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna, comprese le chiavi di casa che fortunatamente l’aggressore non aveva portato via. La borsa invece, ormai vuota, è stata trovata dagli agenti abbandonata per strada. Per l’uomo, un pregiudicato palermitano, sono scattate le manette ed è stato trasferito in carcere dopo la convalida dell’arresto.