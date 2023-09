Meteo Sicilia: c’è il caldo africano poi la goccia temporalesca

Continua l’estate settembrina in Sicilia, con bel tempo e temperature di diversi gradi sopra la media del periodo. L’ondata di caldo africano sta raggiungendo in queste ore la sua fase più intensa, e continuerà per tutta la prima parte della settimana.

Il caldo e l’anticiclone africano in Sicilia

Come dicono gli esperti di WeatherSicilia, una vasta depressione atlantica ha raggiunto le isole Britanniche spingendosi verso la penisola Iberica, consentendo la risalita di isoterme calde che raggiungeranno la Sicilia tra oggi e domani con punte di +22/+23°C a 850 hPa. In questa prima fase, i venti prevalentemente settentrionali favoriranno temperature massime oltre i +35/36°C nell’entroterra e nella Sicilia sud-orientale. Persisterà il caldo afoso lungo le coste, con minime notturne sopra i +20°C.

Arrivano venti meridionali

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, la saccatura atlantica scenderà di latitudine verso il Mediterraneo centrale e occidentale, determinando richiami meridionali più intensi sulla Sicilia. In questa fase potrebbero registrarsi punte di +36/+37°C sul settore tirrenico, per effetto di venti di caduta, e qualche isolato acquazzone.

Quando piove in Sicilia, cosa dicono gli esperti meteo

Molti modelli prevedono in seguito, tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, il transito di un fronte temporalesco con l’ingresso della saccatura atlantica, e l’isolamento di una goccia fredda sulla Sicilia. Questo scenario comporterebbe un netto calo termico e una fase instabile con temporali di moderata/forte intensità.

L’anticiclone africano continua dunque a determinare condizioni di tempo stabile e clima molto caldo per il periodo, con valori di diversi gradi oltre le medie. Ma nel lungo termine sembrano profilarsi cambiamenti, con il probabile arrivo di temporali e un deciso calo delle temperature che porrà fine a questa anomala estate settembrina. La Sicilia si trova infatti nel mezzo del Mediterraneo, crocevia di masse d’aria di diversa origine che si incontrano e scontrano, generando repentini cambi di scenario meteo. Dopo una lunga fase calda grazie all’anticiclone sub-tropicale, l’abbassamento di latitudine delle depressioni atlantiche potrebbe attivare correnti più fresche e instabili da nord-ovest.

L’evoluzione del tempo

Questa evoluzione andrà comunque confermata nei prossimi giorni, quando i modelli numerici forniranno maggiori dettagli. Invito dunque a seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici per restare aggiornati sull’evoluzione del tempo in Sicilia, che dopo il caldo anomalo di questi giorni potrebbe riservare un deciso break temporalesco nel weekend.