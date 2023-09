Cefalù, deliziosa cittadina della costa tirrenica siciliana, si è aggiudicata un posto d’onore tra le località balneari più apprezzate d’Europa in questa estate ormai agli sgoccioli. A decretare il successo di Cefalù sono state le recensioni entusiastiche dei numerosi turisti che l’hanno scelta come meta per le proprie vacanze e che ne hanno lodato le bellezze naturali, la cordialità degli abitanti e la ricchezza del patrimonio artistico e culturale.

Recensioni entusiaste dei turisti

Cefalù sembra scolpita nella roccia a strapiombo sul mare e ha saputo preservare intatto il proprio fascino medievale nonostante il passare dei secoli. Oltre alla famosa spiaggia dalla sabbia dorata lambita da un mare cristallino, e alla ricca tradizione culinaria con piatti di pesce sempre freschissimo, Cefalù offre ai visitatori la sua meravigliosa Cattedrale arabo-normanna.

Questo imponente edificio romanico, con le sue torri gemelle che svettano verso il cielo, venne costruito nel XII secolo e custodisce al suo interno uno splendido apparato di mosaici bizantini dai colori vivaci e intensi. La cattedrale fa parte del sito seriale Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Il cuore pulsante della cittadina è senza dubbio Piazza del Duomo: qui, oltre alla maestosa cattedrale, si affacciano lo storico palazzo del Municipio, un tempo sede del monastero di Santa Caterina, il settecentesco Palazzo Pirajno in stile barocco siciliano e il Seminario Vescovile.

Sedersi in uno dei caffè con tavolini all’aperto per godere di un buon cappuccino e della splendida vista sul duomo è uno dei momenti imperdibili di una vacanza a Cefalù. Ma la località siciliana non è apprezzata solo per il patrimonio artistico e le bellezze naturali. I turisti ne lodano l’atmosfera vivace e allo stesso tempo rilassata, l’ospitalità genuina della gente del posto, sempre disponibile con i visitatori. Una meta ideale per una vacanza all’insegna di sole, mare, enogastronomia di qualità e arte.

Tesori nascosti da scoprire

Cefalù è una perla nascosta della Sicilia, una località che regala sempre nuove sorprese a chi decide di scoprirla. Le sue viuzze strette e scoscese nascondono tesori come il seicentesco lavatoio medievale, testimonianza di antichi rituali. E poi ci sono le chiese minori, ognuna con la sua storia e i suoi capolavori artistici come il Trittico di Maestro Vannulo conservato nella Chiesa di Santa Maria di Gesù. Una vacanza a Cefalù permette di scoprire i dintorni con escursioni nel Parco delle Madonie, tra natura incontaminata e borghi che sembrano fermi nel tempo. Ma anche di raggiungere in giornata altre perle della Sicilia come Palermo o la Valle dei Templi di Agrigento. Insomma Cefalù convince e si conferma una delle mete balneari più apprezzate in Europa, capace di restare nel cuore dei suoi visitatori. Una perla rara che vale davvero la pena scoprire.