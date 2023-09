Gianni Morandi torna a Palermo e resta abbagliato dalle sue meraviglie

Che sorpresa per Palermo! Gianni Morandi è tornato in città per ammirare uno dei gioielli più preziosi e nascosti del capoluogo siciliano. Una visita che ha lasciato il cantante incantato ed estasiato per la bellezza di questo luogo ricco di storia e capolavori d’arte.

Gianni Morandi a Palermo, cosa ha visto?

Accompagnato dalla moglie, Morandi si è recato all’Oratorio di San Lorenzo, dove è stato accolto e guidato tra le meraviglie del complesso monumentale da Bernardo Tortorici Di Raffadali, Presidente dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani. Il cantautore, da sempre innamorato della Sicilia, è apparso molto coinvolto e interessato a conoscere ogni dettaglio di questo gioiello nascosto nel cuore del centro storico di Palermo.

Lo stupore per i capolavori del Serpotta

“Ha voluto sapere tutto e ho avuto il piacere di guidarlo. È rimasto molto impressionato dalla storia del furto del Caravaggio e delle varie teorie delle indagini”, ha raccontato Di Raffadali. Morandi è rimasto affascinato anche dalla riproduzione del dipinto, realizzata a Madrid e ricollocata sull’altare da Mattarella. Ma ciò che più ha incantato il cantante sono stati gli splendidi stucchi di Giacomo Serpotta, di cui ha scoperto l’esistenza proprio in questa occasione, ammirandone estasiato i putti giocosi. “Ha goduto della bellezza delle meravigliose panche in legno, avorio e madreperla, incantato dai riferimenti simbolici rappresentati”, ha aggiunto il presidente dell’Associazione.

Un omaggio prezioso prima di lasciare la città

Una visita indimenticabile per Morandi, che porterà per sempre nel cuore la bellezza di questo Oratorio, definito “una vera e propria cappella Sistina della Sicilia“. Per ringraziarlo, Di Raffadali gli ha donato il prezioso volume su Giacomo Serpotta dello storico Donald Garstang. Il cantante, prima di lasciare Palermo, ha voluto siglare il registro degli ospiti illustri, firmando accanto a nomi importanti come Mattarella, Papa Francesco, i reali di Spagna. Un onore per la città aver ospitato ancora una volta un artista straordinario come Gianni Morandi, che ha dimostrato tutto il suo amore per i tesori nascosti della Sicilia.