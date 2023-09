Joe Bastianich è in Sicilia, alla scoperta delle specialità della cucina sicula

Joe Bastianich, noto imprenditore e personaggio televisivo, è stato recentemente avvistato in Sicilia, precisamente nel suggestivo borgo marinaro di Marzamemi, in provincia di Siracusa. Qui Bastianich si è concesso una pausa gastronomica presso il rinomato ristorante Campisi, dove ha potuto assaporare alcune prelibatezze tipiche della cucina locale.

Joe Bastianich si concede una pausa gastronomica a Marzamemi e il ristorante Campisi omaggia la visita dell’imprenditore

Come documentano alcune foto pubblicate sui social dallo stesso ristorante, Bastianich si è presentato con un look casual: cappellino da baseball in testa e occhiali da sole. Il celebre imprenditore è stato subito riconosciuto dai presenti, ma ciò non gli ha impedito di godersi con tranquillità il pranzo.

“Siamo onorati di aver avuto Joe Bastianich nel nostro ristorante” ha dichiarato il titolare di Campisi. “È un grande appassionato della cucina italiana e ha dimostrato vivo interesse per la nostra filosofia e i nostri piatti. Ha assaggiato con curiosità le nostre specialità locali e ha rivolto domande approfondite sulle materie prime e sulle tecniche di preparazione. È stato molto gentile con tutto lo staff, dimostrando rispetto per il nostro lavoro. Grazie Joe per averci scelto, è stato un piacere averti come ospite!”.

La Sicilia continua ad attrarre vip e buongustai

La tappa a Marzamemi non è l’unica di Bastianich in Sicilia durante questa estate. Già lo scorso maggio l’imprenditore aveva fatto visita alla cittadina di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Segno che la Sicilia e le sue prelibatezze gastronomiche continuano ad attrarre anche i palati più esigenti.

Nonostante la stagione estiva volga al termine, del resto, la Sicilia si conferma una meta ambita da turisti e vip. Le bellezze paesaggistiche, il clima mite e la ricchezza enogastronomica rendono l’isola una destinazione ideale tutto l’anno. E Joe Bastianich ne è l’ennesima prova.

La passione di Bastianich per la cucina italiana

Ma chi è, nel dettaglio, questo imprenditore così appassionato di cucina italiana? Nato negli Stati Uniti da una famiglia di origini istriane e italiane, Bastianich ha costruito un impero nel mondo della ristorazione. Negli anni ’90 ha fondato con lo chef Mario Batali il celebre Babbo Ristorante Enoteca a New York. Successivamente ha aperto numerosi altri locali e catene di ristoranti in America e nel resto del mondo.

Oltre ai ristoranti, Bastianich possiede aziende vinicole e prodighe attività di importazione di prodotti italiani negli Stati Uniti. È anche un volto famoso della televisione, giudice di MasterChef Italia e protagonista di altri cooking show sul piccolo schermo. La passione per la cucina e per le eccellenze enogastronomiche del Belpaese lo hanno portato più volte ad esplorare la Sicilia, sempre alla ricerca di sapori autentici e genuini. Un viaggio gastronomico che, di certo, continuerà nel futuro.