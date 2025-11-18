Enogastronomia

Eccellenza palermitana, gli studenti di Bisacquino ambasciatori della cucina italiana in Turchia

Studenti e docenti dell'Alberghiero di Bisacquino (PA) volano a Istanbul per rappresentare l'Italia alla Settimana della cucina
Docenti e studenti dell’indirizzo Alberghiero dell’Iss “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino (Palermo) saranno gli ambasciatori dell’Italia alla imminente ‘Settimana della cucina Italiana nel mondo’, manifestazione promossa dal Liceo italiano Imi di Istanbul che si svolgerà da domani a venerdì. Gli studenti si cimenteranno in preparazioni gastronomiche e sono previsti assaggi di ricette tipiche della tradizione mediterranea nel corso di una cena di gala alla quale parteciperanno le rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Turchia.

“Per noi è un grande onore – afferma il dirigente scolastico del “Di Vincenti” Giuseppe Zambito – poter rappresentare l’Italia in una iniziativa di tale valore culturale e simbolico, e di farlo attraverso la cucina, un eccezionale veicolo di identità e dialogo. I nostri studenti – aggiunge – avranno l’opportunità di mettersi alla prova in un contesto internazionale, valorizzando il meglio della tradizione culinaria siciliana e nazionale”.

“La Settimana della cucina Italiana nel mondo – chiosa il dirigente scolastico del Liceo Imi di Istanbul Giuseppe Finocchiaro, ideatore dell’iniziativa – rappresenta un’opportunità non solo per celebrare l’eccellenza gastronomica italiana, ma anche per promuovere l’incontro tra studenti di realtà diverse, stabilendo legami che vanno oltre i confini geografici”.

