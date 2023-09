Dolore per la morte di Fabrizio Mannino, la Sicilia piange il giovane influencer

Una folla immensa e commossa è attesa domenica 10 settembre, alle ore 17, nella chiesa di San Rocco di Pistoia, per l’ultimo saluto a Fabrizio Francesco Mannino, ventenne influencer motociclistico conosciuto come “Xedra” nel mondo dei social network. Il giovane, originario di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è tragicamente deceduto il 5 settembre scorso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente stradale avvenuto due giorni prima a Quarrata.

La messa pistoiese è stata voluta dalla fidanzata e dai familiari dello sfortunato ragazzo, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., per dare modo ai numerosi amici e followers di Fabrizio, soprattutto dell’Italia centro-settentrionale, di partecipare al ricordo e stringersi idealmente attorno ai suoi cari. I funerali veri e propri si svolgeranno infatti mercoledì 13 settembre, alle 10.30, nella chiesa del Collegio di Marineo, in provincia di Palermo, dove Fabrizio sarà sepolto.

La tragedia è avvenuta domenica 3 settembre intorno alle 23: Fabrizio stava attraversando l’incrocio tra via Palatucci e via Modena a Quarrata in sella alla sua Ktm 125, quando è stato centrato in pieno da una Tm Racing 125 guidata da un diciannovenne di Montecatini Terme, L.P. Il giovane, effettuando una pericolosa impennata, non ha rispettato la precedenza e ha travolto Fabrizio, colpendolo con la ruota anteriore proprio alla testa e facendogli saltare il casco. Un impatto devastante che ha causato al ventenne siciliano gravissimi traumi: trasportato d’urgenza al San Jacopo, è morto due giorni dopo per le ferite riportate.

La Procura di Pistoia ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale a carico del diciannovenne. Venerdì 15 settembre il PM De Gaudio conferirà l’incarico per una perizia cinematica che ricostruisca dinamica e responsabilità del sinistro. I familiari della vittima, per fare piena luce sui fatti, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata nel risarcimento danni.

Tanti pistoiesi, amici di Fabrizio e semplici motociclisti, parteciperanno dunque alla messa di domenica per ricordarlo, condividere i momenti passati insieme e dargli idealmente l’ultimo saluto. Una cerimonia toccante per onorare la memoria di questo giovane influencer, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e dei tantissimi fan.