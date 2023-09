Valerio Scanu sposa il suo principe siciliano: la serenata e il bacio appassionato

Il cantante sardo Valerio Scanu, 32 anni, e l’ingegnere siciliano Luigi Calcara, 54 anni, si sono uniti civilmente giovedì 7 settembre nella splendida cornice della Sala Rossa del Campidoglio a Roma. Una cerimonia da sogno per suggellare il loro amore, nato tre anni fa in modo del tutto casuale su Instagram.

Cerimonia da favola in Campidoglio per il cantante e l’ingegnere

I due sposi, elegantissimi in tight e frac bianco, si sono scambiati le promesse davanti a parenti, amici e diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Martina Stella, Laura Freddi ed Elvira Serra. Presenti circa 250 invitati per celebrare l’unione della coppia, che ha scelto come testimoni i fratelli e le migliori amiche.

La data scelta in onore del padre di Scanu, scomparso per Covid

La data del matrimonio non è casuale: il 7 settembre coincide infatti con il compleanno del compianto padre di Valerio, Tonino Scanu, scomparso nel 2020 a causa del Covid. Un modo per avere idealmente con sé il genitore in un giorno così importante.

Gli sposi elegantissimi e commossi si scambiano promesse e candele

Gli invitati alle nozze 220 e gli sposi hanno pensato a tutto, bomboniere comprese chiuse con ceralacca. Il tanto atteso 7 settembre è arrivato e Scanu e Calcara si sono sposati. Prima della cerimonia, lo sposo Valerio Scanu ha voluto sorprendere il partner con una romantica serenata sotto la finestra di casa, come nei film più romantici. Una sorpresa che ha emozionato Luigi Calcara fino alle lacrime. Durante il rito, officiato dall’amica Silvia Berri, gli sposi si sono scambiati le candele nunziali, poi donate alle rispettive madri in segno di unione delle due famiglie. Al termine, il classico lancio del riso e un bacio appassionato hanno suggellato questa unione d’amore così longeva.

Dopo il “sì” festeggiamenti fino a notte fonda per la coppia

I festeggiamenti sono poi proseguiti in una location immersa nel verde delle colline romane, dove gli sposini hanno brindato insieme agli invitati fino a notte fonda. Una giornata indimenticabile per Valerio e Luigi, che coronano il sogno di una vita insieme.