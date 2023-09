L’omicidio di Marisa Di Leo e la bimba rimasta orfana: “La mamma non tornerà più”

La piccola figlia di Marisa Di Leo, la donna uccisa dall’ex compagno a Marsala, non sa ancora di essere rimasta orfana di entrambi i genitori. La bimba di 4 anni al momento si trova a casa dello zio materno, Mauro Leo, che ha riferito in un’intervista struggente come abbia dovuto mentirle dicendole che la mamma è fuori per lavoro.

La bimba crede che la mamma sia fuori per lavoro

Il 43enne ha ammesso di non sapere come dirle la tragica verità, né di essere in grado di spiegarle perché la mamma non tornerà più. Sarà lui ora a doverle fare da padre e da madre, a prendersene cura al posto della sorella Marisa, barbaramente uccisa dall’ex compagno Angelo Reina, che poi si è suicidato. “Ho dovuto raccontarle una bugia, non ho ancora trovato il coraggio di dirle cosa è successo” ha confessato Mauro in un’intervista, lanciando un appello straziante alle istituzioni locali affinché lo aiutino a trovare un modo per parlare alla bambina di questa terribile tragedia.

Anche i genitori di Marisa, di 68 e 80 anni, sono sconvolti e prostrati dal dolore. “Il copione di queste tragedie è sempre lo stesso” ha commentato amaramente Mauro, riferendosi ai tanti casi di femminicidio che riempiono le pagine di cronaca.

Aveva denunciato lo stalker ma poi ritirato tutto

Marisa Leo, 39 anni, lavorava come responsabile marketing in un’azienda vinicola. Si era lasciata con Reina 4 anni fa ed era riuscita ad ottenere anche una denuncia per stalking, poi ritirata nella speranza di mantenere un rapporto civile per il bene della bimba. “Certo, la mettevamo in guardia ma quello restava il papà della piccola” ha detto Mauro, spiegando quanto sia difficile percepire realmente il pericolo in queste situazioni. Ora la priorità è proteggere la nipotina, evitandole un trauma ancora più grande.

La priorità è proteggere la nipotina

“Questa bimba non resterà mai sola” ha promesso commosso lo zio materno. Con l’aiuto del Comune e dei servizi sociali, Mauro Leo spera di riuscire a trovare il modo migliore per dire alla nipotina una verità tanto dolorosa, cercando di attutirne quanto possibile il colpo devastante. Il femminicidio di Marisa Leo è purtroppo l’ennesima tragica storia di amore che si trasforma in ossessione mortale.