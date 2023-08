Starbucks sbarca in Sicilia: così il caffè incontrerà l’oro verde del Belice

L’olio extravergine d’oliva siciliano conquista il colosso americano Starbucks. Durante un viaggio in Sicilia, il fondatore Howard Schultz ha conosciuto la cultivar Nocellara del Belìce e ha deciso di usarla per creare un’inedita bevanda che unisce caffè e olio EVO.

L’olio siciliano conquista Starbucks: nasce Oleato, la bevanda con caffè e olio del Belìce

È nata così Oleato, la nuova linea Starbucks che mixa caffè Arabica con olio extravergine Partanna, prodotto dall’azienda agricola Asaro di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Un felice incontro tra due eccellenze, quella del caffè e quella dell’olio siciliano, che porta la prestigiosa catena di caffetterie a guardare con sempre più interesse alla Sicilia.

Presentato il Club degli agricoltori del Belìce

Proprio nelle tenute Asaro, alla presenza di Schultz, è stato presentato il Club degli agricoltori del Belìce, un progetto che mira a supportare i coltivatori locali promuovendo pratiche sostenibili e una produzione di qualità della pregiata Nocellara. Oltre 300 produttori da Partanna, Castelvetrano, Campobello di Mazara e altri comuni trapanesi hanno aderito al Club con l’obiettivo di valorizzare al meglio questa cultivar unica, che qui trova il suo habitat ideale. “L’impegno è di camminare insieme, condividere le scelte e adottare metodologie comuni che abbiano una ricaduta sociale e di sviluppo per il territorio”, ha dichiarato Tommaso Asaro, promotore dell’iniziativa. La Regione Sicilia ha assicurato il proprio supporto attraverso investimenti e attività di formazione dedicate alla filiera olivicola del Belìce.

In arrivo un Farmer Support Center in Sicilia

Ma la novità più interessante è l’apertura di Starbucks alla creazione di un “Farmer Support Center” sul modello di quelli già attivi in Costa Rica e in altri Paesi. Si tratta di centri di supporto tecnico per formare gli agricoltori e migliorare qualità e sostenibilità della produzione. Un impegno concreto che conferma la volontà del colosso americano di investire sull’olio siciliano. “Il futuro di Oleato dipende dal vostro futuro”, ha detto Schultz rivolgendosi direttamente ai produttori locali. Starbucks metterà a disposizione know-how e risorse per contribuire allo sviluppo della filiera olivicola del Belìce, anche in funzione del successo globale della nuova bevanda che mixa il suo caffè con l’olio extravergine di oliva siciliano.

Schultz apre a nuovi Starbucks a Palermo e Catania

Un successo commerciale che potrebbe presto portare all’apertura di un punto vendita Starbucks in Sicilia. Ai giornalisti che gli chiedevano di nuovi Starbucks in Italia, Schultz ha risposto: “Proporrò Palermo e Catania”. Un ulteriore segnale dell’interesse crescente per la nostra regione. Chissà che il patron americano non decida davvero di comprarsi anche una casa in Sicilia: “Mi piacerebbe, anche se la mia famiglia è in America. Qui è un luogo straordinario”.