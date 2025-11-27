Furto d’auto al Conca d’Oro finisce male: presi 4 dello Zen dopo la fuga, tra loro il fratello di Maranzano

Intenti a mettere a segno il furto di un veicolo nel parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro, sono stati bloccati mentre forzavano la portiera dell’automobile. Scoperti sul fatto, hanno tentato di dileguarsi correndo tra le vie dello Zen, ma dopo un convulso inseguimento sono stati fermati e tratti in arresto: si tratta di quattro ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Devono rispondere di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Lo riporta Palermo Today.

Tra gli arrestati figura anche il fratello più giovane di Gaetano Maranzano, attualmente detenuto dallo scorso ottobre per l’omicidio avvenuto all’Olivella, dove Paolo Taormina, appena ventenne, ha perso la vita a causa di un colpo di pistola.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno sequestrato attrezzi e strumenti da scasso. I quattro giovani risulterebbero già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti di auto e motocicli. Tra i luoghi preferiti per i loro colpi spicca proprio il Conca d’Oro: secondo le segnalazioni, in quella zona si verificherebbero tra i 3 e i 5 furti quotidiani.