Tragedia a Termini Imerese, donna di 46 anni trovata morta in casa

Tragedia in città, una donna di 46 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Assunta. A fare la terribile scoperta è stato il fratello della donna, recatosi presso l’abitazione della sorella dopo che la stessa non rispondeva al telefono.

L’uomo, preoccupato, ha aperto la porta di casa e si è trovato davanti la drammatica scena: la donna era riversa sul pavimento, ormai priva di vita. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari e dei carabinieri per la 46enne non c’era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colta da un malore fulminante che non le ha lasciato scampo. Una morte improvvisa che non le ha permesso di chiedere aiuto. Il medico legale intervenuto sul posto ha confermato il decesso per cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.

La notizia ha sconvolto la comunità di Termini Imerese, dove la 46enne era molto conosciuta. Tanti i messaggi di cordoglio giunti ai familiari, ancora increduli per l’accaduto. Le indagini chiariranno nei dettagli la dinamica della tragedia.