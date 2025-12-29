Cronaca

Tragedia a Palermo, donna trovata morta in casa

di Redazione Web
Tragedia in viale dei Picciotti a Palermo, dove una donna è stata rinvenuta senza vita all’interno della propria abitazione. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 insieme agli agenti della polizia.

L’équipe medica ha tentato in tutti i modi di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Ora gli investigatori stanno lavorando per capire cosa sia successo e stabilire le cause della morte. Per il momento gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste.

