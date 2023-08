Quattro siciliani diventano star mondiali: milioni di views per gli Esterioree Brothers

Sono l’ultimo fenomeno musicale del web. I video dei fratelli Esteriore, siciliani trapiantati in Svizzera, spopolano su TikTok e Instagram con milioni di visualizzazioni. La loro storia parte da lontano, dall’emigrazione dei genitori negli anni ’60.

I fratelli Esteriore, il fenomeno social della musica

Piero, Mimmo, Gabriele e Amedeo sono quattro fratelli uniti dalla passione per il canto ereditata dai genitori, originari di Ciminna, paesino vicino Palermo. Trasferitisi giovanissimi in Svizzera per lavorare in fabbrica, i genitori non hanno mai abbandonato la musica, esibendosi in occasione di feste ed eventi. È in questo humus familiare che nasce il talento dei figli, incoraggiati a cantare sin da bambini. Piero, il maggiore, intraprende la carriera di cantante già in giovane età, arrivando a rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2004. Poi coinvolge gli altri tre fratelli nella passione di famiglia.

Il successo esploso grazie a TikTok e Instagram

Nel 2019 il grande salto: i quattro Esteriore partecipano a Tu Si Que Vales in Italia e il loro talento viene notato dal grande pubblico. Da lì in poi è un crescendo di popolarità sui social, dove pubblicano video di cover di grandi successi italiani. Le visualizzazioni si moltiplicano a ritmo vertiginoso. Oltre 35 milioni di view per la cover in gondola di “Sarà perché ti amo”, 19 milioni per la serenata alla zia Rosina sulle note di “Ti amo”. Numeri da star, conquistati grazie a voci potenti, look simpatici e tipico spirito festaiolo siciliano. A curare la regia dei video, girati rigorosamente con lo smartphone, è il cugino Moreno.

Un successo planetario per gli Esteriore Brothers

La famiglia resta il cuore pulsante di un progetto partito per gioco e diventato un successo planetario. Ora i fratelli Esteriore hanno intrapreso un tour Europa e mondo con il loro camper, per portare la musica italiana in giro. Una fiaba moderna, resa possibile dalla Rete, ma con radici antiche nella tradizione musicale tramandata da mamma e papà. L’emigrazione che si trasforma in opportunità grazie a social e talento.