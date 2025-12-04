Cronaca

Quattro dipendenti in nero e quattro non in regola, multato bar per 100.000 euro

I Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani hanno emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un bar di Campobello di Mazara, il cui titolare è stato denunciato, per violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro.

Dagli accertamenti è emerso la presenza di quattro lavoratori in nero e di altri quattro assunti in maniera irregolare su un totale di dieci dipendenti, peraltro privi di ogni tutela in materia di salute nei luoghi di lavoro.

All’esito dell’attività ispettiva, nel corso della quale oltre a violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro veniva riscontrata la presenza di un sistema di un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazioni, sono state comminate sanzioni per circa 100mila euro.

