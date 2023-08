Tragedia sulla statale Gela-Caltanissetta: scontro fra tre auto, un morto

Ancora sangue sulle strade siciliane. Nella tarda serata di ieri, lunedì 21 agosto, si è verificato un terribile incidente stradale sulla statale 626 nei pressi del bivio di Butera, nel nisseno. A perdere la vita un uomo di 59 anni, Salvatore Gambino di Caltanissetta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava a bordo di una Mini Cooper in direzione del capoluogo nisseno quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha prima urtato un’Alfa Romeo per poi schiantarsi frontalmente contro un crossover Hyundai proveniente dal senso opposto.

L’impatto è stato violentissimo. Per Gambino, estratto dalle lamiere accartocciate della sua auto, non c’è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi: i sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto con diverse ambulanze, ne hanno potuto solo constatare il decesso.

Altre sei persone sono rimaste ferite nello scontro, tra cui una giovane coppia di Gela che viaggiava sull’Hyundai. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gela, Caltanissetta, Niscemi e Mazzarino, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gela, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo del 59enne dalle lamiere, oltre ai carabinieri e agli agenti della polizia stradale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.