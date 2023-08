Meningite fulminante strappa alla vita un bimbo di 4 anni: il dramma in Sicilia

Si è spento all’ospedale dei Bambini di Palermo il piccolo Gioele, un bimbo di soli 4 anni affetto da una grave forma di meningite che lo aveva colpito oltre 10 giorni fa. Il bambino, originario di Menfi, nell’Agrigentino, era stato ricoverato d’urgenza nel nosocomio del capoluogo siciliano dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive a cui è stato sottoposto per oltre una settimana, alla fine il suo giovane organismo non ha retto ed è deceduto gettando nello sconforto i genitori e l’intera comunità di Menfi.

Il dramma del piccolo Gioele

Gioele era figlio di una nota famiglia di imprenditori agricoli di Menfi. Il padre, molto conosciuto e stimato in paese, e la madre casalinga non si danno pace per l’improvvisa perdita del loro unico figlio, descritto da tutti come un bambino dolce e vivace. Appresa la tragica notizia, il sindaco di Menfi Vito Clemente e il vice sindaco Sandro La Placa hanno immediatamente raggiunto Palermo per portare la propria vicinanza ai genitori di Gioele in questo terribile momento.

Il cordoglio del sindaco di Menfi

“Siamo affranti per quanto accaduto – ha dichiarato il sindaco Clemente – Gioele era un bimbo solare e pieno di vita, amato da tutta la nostra comunità che oggi è in lutto. Ci stringiamo attorno ai genitori in questo momento di immenso dolore”. Per il giorno dei funerali, che si terranno nei prossimi giorni a Menfi, il primo cittadino ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio.

Possibile esposto dei genitori

I genitori del bambino stanno valutando se presentare un esposto all’autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità. Il papà del bambino è un imprenditore agricolo, molto conosciuto nel piccolo comune belicino; la mamma è una casalinga.