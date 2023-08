Un paradiso siciliano ha fatto da splendida cornice al nuovo film di Alessandro Siani

Si sono concluse da poco le riprese in Sicilia del nuovo film di Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie” che vedrà protagonisti, tra gli altri, Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. Questa volta la produzione del film con protagonista il celebre attore campano ha scelto una lotation siciliana davvero unica e splendida nello stesso tempo.

Quando Esce Succede anche nelle migliori famiglie

La pellicola, prodotta da 01 Distribution e in uscita a Capodanno 2024, racconta la storia di una famiglia alle prese con le conseguenze della morte del capofamiglia. Una famiglia’apparenza perfetta costretta a fare i conti con i propri segreti e le proprie fragilità, che però non riesce a non trasformare tutto in commedia.

Ecco la location del film di Alessandro Siani

Un posto unico dicevamo è stato il palcoscenico del nuovo film di Alessandro Siani. Il maestoso scenario di Villa Paradiso Bonaccorsi a Capo Milazzo, in provincia di Messina, è diventato la location principale del film, offrendo allo staff tecnico e artistico lo sfondo ideale per interpretare al meglio le emozioni della storia.

Al termine delle riprese di Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandro Siani si è detto soddisfatto del lavoro svolto nonostante le temperature roventi che hanno accompagnato i lavori e le riprese. Ma tutta la squadra, da Tani Canevari (direttore della fotografia) a Luciano Lucchi (organizzatore generale), non si è risparmiata per garantire al film il successo che merita.

Anche in questa occasione la Sicilia si conferma una terra ricca di scenari unici, capaci di esaltare la settima arte. Milazzo, con la sua bellezza mozzafiato, saprà certamente lasciare il segno nel nuovo film di uno degli attori comici più amati del cinema italiano.

Il forte legame con la Sicilia

Un binomio, quello tra Alessandro Siani e la nostra isola, che promette di regalare grandi emozioni al pubblico. L’uscita del film è in programma a gennaio ma i fan di Siani sono già in trepidazione e in attesa di poter andare al cinema.