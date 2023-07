Chiara Ferragni nella bufera: il Codacons la caccia dalla Sicilia

Nuova polemica social per Chiara Ferragni, questa volta niente meno che con il Codacons. L’associazione dei consumatori è intervenuta duramente contro l’influencer, “rea” di aver augurato un “good Monday” dalla Sicilia mentre l’isola brucia a causa degli incendi. Un post giudicato da molti di cattivo gusto e insensibile.

Il Codacons attacca la Ferragni per il post sul “good Monday”

Il Codacons non ci sta e attacca la Ferragni senza mezzi termini: “Da lei una grave offesa verso la Sicilia e i siciliani. La invitiamo ad abbandonare immediatamente la regione e a scusarsi col popolo siciliano per la mancanza di rispetto”. Parole durissime che suonano come un vero e proprio invito ad andarsene rivolto all’influencer.

Minacciata una raccolta firme per l'”allontanamento”

L’associazione minaccia anche una raccolta firme online per chiedere l'”allontanamento” della fashion blogger dall’isola, se questa non dovesse partire spontaneamente. Insomma, una nuova grana per la Ferragni in una estate non proprio tranquilla dal punto di vista mediatico.

La Ferragni ha già lasciato la Sicilia e si è scusata

In realtà Chiara, al centro della bufera social per il discusso post, ha già lasciato la Sicilia ed è rientrata a Milano. Prima di tornare a casa, ha fatto tappa a Palermo per rendersi conto di persona dei gravi danni provocati dagli incendi. La regina delle influencer ha anche precisato, a discolpa delle critiche, che le foto “incriminate” risalgono a prima che scattasse l’emergenza roghi sull’isola. Ha inoltre dichiarato la propria disponibilità ad aiutare le istituzioni qualora ce ne fosse bisogno.

Nonostante ciò, il Codacons non sembra aver ritirato la propria accusa, confermando la richiesta a Chiara Ferragni di scusarsi e andarsene dalla Sicilia. Un attacco frontale che dimostra come ogni post o mossa dell’influencer finisca immediatamente nel mirino, scatenando polemiche in modo amplificato dal clamore mediatico che la circonda. Sta ora alla diretta interessata, abituata a stare sotto i riflettori, gestire anche questa nuova bufera cercando di gettare acqua sul fuoco.