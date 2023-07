Chiara Ferragni travolta dalle polemiche per lo scatto in barca mentre la Sicilia brucia

Non si placa la bufera social contro Chiara Ferragni, travolta dalle critiche dopo aver postato su Instagram una foto sullo yacht al largo della Sicilia, corredata dalla didascalia “Good Monday”, proprio mentre infuriano gli incendi nell’isola.

In molti hanno attaccato l’influencer per quella che è stata definita una grave mancanza di tatto e sensibilità, mentre intere zone della Sicilia venivano messe in ginocchio da devastanti roghi.

A scatenare la polemica è stato il critico Francesco Altomare che su Twitter ha rilanciato l’immagine glamour della Ferragni scrivendo: “La Sicilia va a fuoco. Lei dalla Sicilia: Good Monday”. Parole che hanno portato ad un’ondata di indignazione social.

Immediata la reazione piccata di Fedez, che ha difeso la moglie sostenendo come lo scatto risalisse a domenica mattina, prima dell’acuirsi dell’emergenza incendi. Giustificazione che però non è bastata a spegnere le polemiche.

Sotto al post dell’influencer si sono moltiplicati i commenti di utenti siciliani che l’hanno attaccata duramente: “Palermo brucia e tu cosa fai? Posti foto sullo yacht?” oppure “La Sicilia sta affrontando un’emergenza terribile e tu pensi solo a divertirti”.

Messaggi che hanno obbligato la stessa Ferragni a correre ai ripari, pubblicando tra le sue storie immagini degli incendi e scrivendo “Palermo e siciliani, spero stiate bene”. Ma per molti ormai la frittata era fatta.

L’influencer, che si trovava alle Eolie per una vacanza di lusso documentata quotidianamente sui social, è stata accusata di aver dato prova di totale superficialità e mancanza di empatia verso il dramma vissuto dai siciliani.

Una svista comunicativa che rischia di costarle molto cara in termini di consenso popolare. Chiara Ferragni conta quasi 30 milioni di follower ed è considerata una delle influencer più famose al mondo.

Proprio per questo, secondo i detrattori, avrebbe il dovere morale di mostrare maggiore attenzione verso eventi gravi come la crisi degli incendi che sta mettendo in ginocchio un’intera Regione. Un caso destinato probabilmente a non spegnersi rapidamente, con strascichi pesanti per l’immagine della regina italiana di Instagram.