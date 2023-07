WhatsApp non funziona, migliaia di segnalazioni: non fa inviare messaggi

WhatsAppdown. Nella serata di mercoledì 19 luglio si è verificato un down di WhatsApp a livello globale. Migliaia di utenti hanno segnalato in pochi minuti l’impossibilità di inviare messaggi sull’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Inizialmente gli utenti hanno pensato si trattasse di un problema isolato, ma in breve tempo si è capito che il malfunzionamento stava interessando WhatsApp su larga scala. Una volta aperta l’app, infatti, compariva il messaggio “attendi rete” che impediva l’invio di messaggi vocali, testuali e altri contenuti multimediali.

In pochi minuti le segnalazioni sono dilagate sui social network: su Downdetector, portale che raccoglie le anomalie della rete, gli alert hanno superato quota 50mila dopo le 22. Gli utenti si sono riversati su Twitter, Instagram e Facebook per comunicare e chiedere informazioni, dal momento che WhatsApp risultava bloccato.

L’hashtag #WhatsAppdown è entrato velocemente nelle prime tendenze di Twitter, dove migliaia di utenti da tutto il mondo lamentavano i problemi tecnici. Non solo telefoni cellulari, ma anche la versione Web dell’app risultava non funzionante.

Anche il profilo Twitter @WaBetaInfo, che fornisce aggiornamenti sul servizio, ha confermato le “gravi interruzioni” promettendo di tenere informati gli utenti “finché il servizio non sarà pienamente ristabilito”.

Al momento non sono chiare le cause del blocco improvviso, né si hanno informazioni sui tempi di risoluzione. Da parte dell’azienda proprietaria di WhatsApp, Meta, non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali. Si tratta dell’ennesimo down che colpisce il servizio di messaggistica più popolare al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi.