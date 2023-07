Alle Eolie lo spettacolo dei delfini: decine di esemplari incantano i turisti (VIDEO)

Spettacolo mozzafiato alle Isole Eolie, dove un numeroso branco di delfini è stato avvistato mentre nuotava e saltava tra le onde del mare, incantando i fortunati turisti presenti.

Le immagini, riprese da un’imbarcazione e postate sui social network, mostrano una moltitudine di delfini intenti a compiere eleganti evoluzioni e salti acrobatici, tra lo stupore generale. Un vero e proprio “balletto” che ha emozionato gli spettatori di questo show naturale.

I delfini sono soliti nuotare in gruppi anche numerosi. La loro presenza è abbastanza comune nell’arcipelago eoliano, crocevia di cetacei grazie alle correnti che lo attraversano. Tuttavia vederne tanti, tutti insieme, impegnati in quella che sembra una meravigliosa coreografia, è stato uno spettacolo raro. Decine di delfini, di tutte le età, che guizzavano fuori dall’acqua in una sorta di giocosa gara di salti.

Una scena emozionante, che ha strappato sorrisi e gioia ai presenti. Un regalo della natura, impreziosito dallo sfondo delle isole dell’arcipelago siciliano. Uno show tanto improvviso quanto eccezionale che rimarrà a lungo impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di ammirarlo dal vivo.

Un evento che testimonia ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, tutta la bellezza e la biodiversità del mare delle Eolie, scrigno di tesori naturalistici unici al mondo. Un patrimonio da salvaguardare e rispettare, perché simili spettacoli possano continuare a ripetersi, regalandoci emozioni sempre nuove.