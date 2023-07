Scontro frontale sulla Provinciale: muore un uomo

Grave incidente ieri pomeriggio sulla strada provinciale 94 nei pressi di contrada Cappuccina a Modica, in provincia di Ragusa. Nel violento scontro frontale tra due auto ha perso la vita un uomo di 87 anni originario di Pachino.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 16 due vetture, una Audi Q3 e una Lancia Y, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo, ad avere la peggio il conducente 87enne della Lancia Y, S.S. le sue iniziali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118, oltre all’elisoccorso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi era già deceduto. Feriti in modo non grave i due occupanti dell’Audi Q3, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi e sequestrato i due mezzi coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per stabilire le responsabilità e le cause dello scontro.

Un terribile incidente che è costato la vita ad un uomo di 87 anni, ennesima vittima sulle strade siciliane. La Provinciale 94 si conferma una strada ad alto rischio, teatro di numerosi gravi incidenti negli ultimi anni.