Andrea Finocchio è la vittima giovanissima dell’incidente mortale di questa mattina

Santa Teresa di Riva stamattina si è svegliata nello sconforto più assoluto. È morto Andrea Finocchio. Si è spento troppo giovane, a soli 30 anni.

Incidente fatale sulla strada per la Targa Florio

Andrea era a bordo di una Toyota Yaris insieme al conducente, un altro giovane santateresino di 37 anni, per andare a vedere il rally della tradizionale Targa Florio. Per cause in corso di accertamento sono stati coinvolti in un incidente autonomo, risultato fatale per Andrea mentre il conducente non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice giallo, dai sanitari del 118, all’ospedale Giglio di Cefalù.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione l’autovettura, nei pressi di Lascari, si è schiantata contro le recinzioni di alcune villette, finendo la sua corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione. Sul luogo i carabinieri della compagnia di Cefalù per i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco.

Intervento dei soccorsi e accertamenti in corso

I rilievi sono condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno valutando la posizione del guidatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalla vettura. Il passeggero a bordo, Andrea Finocchio di 29 anni, è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù.

Andrea Finocchio, una vita spezzata troppo presto

Andrea era un ragazzo con una vita tutta da scoprire. Appassionato di rally e con un cuore generoso tanto che era entrato nel corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Antillo. La salma in questo momento è nel cimitero di Lascari in attesa delle disposizioni del magistrato.