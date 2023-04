Nuova botta di fortuna a Palermo vinti 64.500 euro al Lotto

La dea Bendata continua a fare tappa in Sicilia: nel concorso del 1° aprile scorso, un fortunato giocatore di Palermo ha vinto 64.500 euro. A riportarlo è l’agenzia Agipronews.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro, per un totale di 283 milioni di euro da inizio anno.

Nei giorni scorsi un’altra botta di fortuna per un palermitano che ha centrato un 5 al Superenalotto ed è grande feesta nella ricevitoria in cui è avvenuta la preziosa vincita di oltre 74 mila euro. È successo nell’ultimo concorso di ieri, 28 marzo 2023. Il fortunato giocatore che è riuscito a centrare il “5” si è aggiudicato per la precisione 74.187 euro. La giocata è stata effettuata nella tabaccheria Mannino, in piazza Leoni, al civico 42.