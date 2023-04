Svelato il cast dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi annuncia due siciliani

Si è appena cocluso Il Grande fratello vip ed è già pronto a tornare in video “L’isola dei famosi” dal 17 aprile su Canale 5. Alla guida ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, al posto di Nicola Savino. Sono due i concorrenti siciliani.

Così l’isola dei famosi è pronta a tornare in TV su Canale 5 dal 17 aprile, e la lista dei concorrenti è stata finalmente rivelata. Il reality show, condotto da Ilary Blasi e con gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, promette un cast interessante e variegato per questa nuova edizione.

Tra i partecipanti, ci sono anche due siciliani: l’ex rugbista catanese Andrea Lo Cicero, soprannominato “Barone” per via delle ascendenze nobiliari della sua famiglia, e Cristina Scuccia, l’ex suora Cristina dall’ugola d’oro e vincitrice di The Voice, in cerca di popolarità per lanciare la sua nuova carriera musicale.

Ma la lista non si ferma qui. Ci saranno anche Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci, il conduttore Marco Predolin, la showgirl Pamela Camassa, le attrici Nathaly Caldonazzo e Corinne Cléry, Fiore Argento, sorella di Asia Argento, Gian Maria Sainato, opinionista a Pomeriggio 5, la modella Helena Prestes, gli speaker radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, la concorrente di Miss Mondo Claudia Motta e l’attore Christopher Leoni, fidanzato con Francesca Versace e figlio di Santo.

Il cast sembra essere ben equilibrato, con personaggi di diversi campi e background, dalla musica allo sport, dallo spettacolo alla moda. Non vediamo l’ora di vedere come si comporteranno sulle spiagge dell’Honduras e come si svolgeranno le dinamiche all’interno del gruppo.

Come sempre, Ilary Blasi si dimostra una conduttrice di grande carisma, pronta a gestire le situazioni più imbarazzanti e a fare da mediatrice tra i concorrenti. Gli opinionisti Luxuria e Papi, inoltre, promettono di portare le loro opinioni forti e indipendenti al tavolo delle discussioni.

Non ci resta che aspettare il 17 aprile per il debutto dell’Isola dei Famosi e vedere cosa ci riserverà questa nuova edizione del reality show.