Vive con 18 cani ma ora viene sfrattata e chiede aiuto, il sindaco di Piana aiuta Serafina (VIDEO)

Serafina vive a Piana degli albanesi, in provincia di Palermo, in mezzo a 18 cani. Adesso però su di lei pesa uno sfratto, visto che il proprietario vuole indietro la casa e il relativo giardino dove viveva con i suoi amati cani. Adesso è partita è partita la macchina della solidarietà per la signora, grazie anche all’interessamento di varie animalisti della provincia di Palermo, tra cui i monrealesi Piero Faraci e Silvana Lo Iacono, e dopo che è andato in onda un servizio nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso Pomeriggio 5.

Serafina già nei giorni scorsi aveva lanciato un appello, tramite Pomeriggio 5e Diretta Sicilia, affinché qualcuno le affittasse un una porzione di terreno con relativa casetta, visto che il proprietario dell’immobile in cui vive ha deciso di riavere indietro l’immobile. Da qui l’accorato appello della signora Serafina la quale, dopo anni d’impegno per i poveri animali randagi del territorio, adesso si rivolge alle istituzioni per poter riavere, come lei stessa ha detto in lacrime, un briciolo di dignità visto che le viene difficile al momento anche farsi una doccia e avere i più basilari i servizi.

Nel corso della puntata d’ieri di Pomeriggio 5 è intervenuto anche il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta, che si è detto disponibile ad aiutare la signora Serafina e di mettere il proprio impegno affinché i 18 cani della signora possono trovare una nuova famiglia

“Siamo venuti a conoscenza e grazie a Pomeriggio 5 di questa situazione – ha detto ai microfoni di DirettaSicilia il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta – Una situazione incresciosa. Siamo a oltre cinque chilometri dal centro abitato di Piana e la signora non è neanche residente a Piana. Era veramente difficile venire a sapere di questa situazione. Sfruttando l’occasione mediatica della trasmissione di Canale cinque, l’indomani mattina siamo immediatamente venuti per renderci conto della situazione. Io con la mia amministrazione, con la Polizia Municipale, con i servizi sociali e con l’ausilio anche del servizio di veterinaria”.

I 18 cani sono in buona salute e adesso cercano una nuova casa. “Ho contattato vari presidenti delle associazioni animaliste – dice ancora il primo cittadino della città del lago – con i quali ci stiamo adesso confrontando per l’adozione di questi cani per dare una famiglia e dare una prospettiva di vita a questi cani in locali un po più accoglienti e quindi esaudire anche la volontà di Serafina. Adesso, venuti a conoscenza siamo qua per dare una mano di aiuto sia per i 18 cuccioli ma anche per la signora Serafina”. E infine il sindaco rinnova l’appello: “Diamo una mano e non spegniamo le luci su queste situazioni, dateci una mano per l’adozione dei nostri amici pelosi”.