Due persone uccise, efferato duplice omicidio in Sicilia

Duplice omicidio in Sicilia. Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, in provincia di Catania.

Due cugini, Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, rispettivamente di 29 e 30 anni, tutti e due catanesi, sono stati trovati senza vita in un casolare all’interno di un podere di via Roccamena alla periferia di Acireale nella frazione di Pennisi. I familiari, non vedendoli rincasare, si sono insospettiti. Nel pomeriggio hanno fatto la tragica scoperta.

C’è il sospetto che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia feriti servendosi di un’arma da fuoco Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri della compagnia di Acireale e del Comando provinciale di Catania. Le attenzioni dei Carabinieri di concentrano su un anziano proprietario di un fondo agricolo.