A Corleone da un’area abbandonata nasce un centro sportivo

Un impianto sportivo polivalente sorgerà in contrada San Marco (zona case popolari), tra la via Leonardo Sciascia e la via Federico De Maria. Sono stati consegnati, nei giorni scorsi, i lavori per la realizzazione di un campetto di calcio a cinque, basket e pallavolo.

A realizzare le opere, nell’arco di 180 giorni, sarà l’impresa Pollara Castrenze Srl, con sede in Prizzi (Pa). Il progetto, redatto dai tecnici dell’ufficio comunale lavori pubblici guidato dall’ing. Massimo Grizzaffi, è di complessive € 323.426,72. Gli interventi sono stati progettati secondo le norme del Consiglio Nazionale del CONI.​ L’impianto sportivo sarà realizzato in maniera tale da poterne consentire la fruizione da parte di un’ampia utenza, tenendo conto delle relative esigenze, in condizioni di adeguato benessere, igiene e sicurezza. La struttura sarà fruibile anche durante le ore serali, poiché è previsto un impianto di illuminazione idoneo all’esercizio delle attività sportive.

“L’obiettivo dell’amministrazione dichiarano il sindaco Nicolò Nicolosi e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci – oltre a creare una struttura sportiva fruibile da tutti, punta a valorizzare un’area degradata e dare nel contempo una risposta dal punto di vista sociale ad un territorio penalizzato dall’assenza di strutture sportive. Inoltre, confidiamo anche nella capacità degli abitanti di queste zone che hanno già dimostrato di avere a cuore gli impianti pubblici della città (come il parco giochi inclusivo inaugurato nei mesi scorsi), di custodire, nel migliore dei modi, la struttura sportiva che verrà realizzata”.