Incidente lungo la SS113 a Carini, palermitano di 33 anni in prognosi riservata

Un ragazzo palermitano di 33 anni è rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente avvenuto lungo la strada statale 113 nella zona di Carini. Gaetano Mulè, questo il nome del 33enne, si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con una Smart per causa ancora in via di accertamento. È stato proprio il palermitano ad avere la peggio.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno intubato la vittima, poi trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Adesso il giovane si trova ricoverato nel reparto del trauma center e i medici hanno si riservano la prognosi sulla vita.

A eseguire i rilievi di rito sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Carini. I due mezzi coinvolti nel grave incidente di Carini sono stati sequestrati. Nel pomeriggio di oggi un altro incidente è avvenuto lungo la SS 640 degli Scrittori. A impattare sono stati tre veicoli e altrettanti sono stati i feriti trasportati all’ospedale Di Dio di Agrigento. In questo caso la strada è rimasta bloccata per ore.