Gianni Morandi in giro per Palermo, l’eterno ragazzo tra i vicoletti del centro

Gianni Morandi in giro per Palermo posta foto su Instagram e condivide con i suoi 1,4 milioni di followers le bontà gastronomiche della città. “Meglio un panino qui o un piatto di pasta con le sarde?”. Questa la domanda che il celebre cantante bolognese ha posto ai fans siciliani nella sua visita in terra di Sicilia. E i palermitani si sono sbizzarriti nella risposta.

Morandi oggi era a Palermo per cantare sotto l’albero Falcone assieme a Malica Ayane e Frankie hi Energy. Qui è stato un tripudio per il cantante che ha cantato tanti dei suoi successi coinvolgendo il pubblico presente per ricordare il trentesimo anniversario delle stragi di mafia. In mattinata si è conceso un giro turistico tra i vicoletti del centro storico. Sul Instagram il cantante posa nel quartiere della Kalsa, davanti a una bottega che vende generi alimentari e panini imbottiti.

