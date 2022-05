A Corleone un grande pianto, struggente il funerale di Giulia e Rosario

CORLEONE – Tutta la città si è stratta attorno al dolore delle famiglie di Giulia Sorrentino e Rosario Leto, nel giorno del funerale e del lutto cittadino. Familiari, parenti, amici e conoscenti dei due giovani corleonesi sono accorsi in massa per l’ultimo saluto all’interno della Chiesa Madre di Corleone. Le famiglia hanno deciso che il funerale doveva essere celebrato insieme, visto che Giulia e Rosario erano amici del cuore. La tragedia è avvenuta nel corso della notte tra sabato e domenica.

Un fiume di lacrime a Corleone

Corleone ancora non si è ripresa dal dolore per la perdita dei due concittadini. In paese bandiere a mezz’asta e negozi chiusi. Tanti hanno abbassato la saracinesca delle attività commerciali per unirsi al funerale e dare la propria vicinanza alle due famiglia colpite da un così grave lutto.

