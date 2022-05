Paura sul volo Linate-Palermo, si guasta il motore e il pilota esegue atterraggio d’emergenza

Un guasto al motore ha costretto il pilota a tornare in aeroporto. Sono stati veri e propri attimi di paura e di tensione per i passeggeri del volo Ita Airways 1765 decollato da Milano Linate alla volta di Palermo dove doveva atterrare alle 13,30.

Secondo quanto ricostruito, subito dopo il decollo uno dei due motori dell’Airbus A320 ha avuto un guasto. Un fatto che ha costretto il pilota a rientrare e atterrare allo scalo milanese da cui era decollato.

L’atterraggio è avvenuto regolarmente mentre altri voli come quello Ita Airways 1762 da Palermo sono stati deviati a Milano Malpensa per lasciare Linate libero per l’atterraggio dell’aereo.