Terrore nelle farmacie, due rapinatori arrestati

Sono accusati di aver eseguito quattro rapine ai danni di alcune farmacie del centro di Palermo. I Carabinieri arrestano 3 portano in carcere due palermitani.

I Carabinieri della Stazione Palermo Centro, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo, hanno tratto in arresto due palermitani di 49 e 41 anni, accusati del reato di rapina aggravata.

Condividi