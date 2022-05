Nuova allerta meteo gialla, la Primavera non arriva in Sicilia

Anche per domani in Sicilia sono attese piogge e temporali. Domani 9 maggio sull’isola sarà una giornata caratterizzata dal maltempo. Il dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo.

Il livello di allerta è giallo, preallerta ed è valido per tuttq l’isola. In particolare, si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Venti senza alcun cambiamento di rilievo.

Le condizioni di maltempo in Sicilia dovrebbero persistere ancora per qualche giorno, come dicono le previsioni meteo.

Temperature

Di seguito le temperature minime e massime previste per domani in Sicilia:

Agrigento – 11 °C – 21 °C;

Caltanissetta – 10 °C – 15 °C;

Catania – 14 °C – 18 °C;

Enna – 8 °C – 12 °C;

Messina – 16 °C – 18 °C;

Palermo – 15 °C – 19 °C;

Ragusa – 9 °C – 18 °C;

Siracusa – 12 °C – 20 °C;

Trapani – 14 °C – 18 °C.