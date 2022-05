Telejato resiste, la TV antimafia di Pino Maniaci continua sul web e avvia la raccolta fondi

Telejato non è morta. La televisione di Partinico del giornalista antimafia Pino Maniaci non è stata fermata da cosa nostra e deve essere fermata da alcune norme dello Stato? Non è detto! Il tam tam sul web ha riacceso il sostegno allo storico anchorman dell’emittente che da Partinico ha dichiarato una vera e propria guerra alla mafia. Denunce e inchieste hanno tagliato le gambe a tanti capi del malaffare siciliano. Ora però, con il passaggio al nuovo digitale terrestre, lo Stato ha messo in difficoltà Telejato e numerose altre emittenti televisive.

Come salvare Telejato

Esiste un modo per salvare Telejato ed è quello di partecipare alla raccolta fondi lanciata su gofundme.com. Al momento le donazioni sfiorano gli 8.000 euro ma servono almeno 40.000 euro per pagare la concessione annuale delle nuove frequenze in 5G varate insieme al nuovo digitale terrestre.

