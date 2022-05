Mamma incinta e bimba non ce l’hanno fatta, lacrime a Palermo per Caterina

Sul corpo di Caterina Todaro sarà eseguita l’autopsia come anche sul corpicino della bambina che è stata fatta nascere dopo che la donna è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento. Lo ha deciso la Procura della Repubblica di Palermo per fare piana luce sulla tragedia che ha colpito la famiglia palermitana.

Il dramma è avvenuto nella giornata di ieri a Palermo, in un’abitazione del quartiere Acqua dei Corsari. Il marito di Caterina Todaro, 38 anni, all’ottavo mese di gravidanza, avrebbe trovato la compagna priva di sensi. L’uomo avrebbe subito allertato il 118. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione la donna non ce l’ha fatta. Così è stato deciso di tentate il parto cesareo per salvare almeno la piccola che la donna portava in grembo.

