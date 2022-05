Muore mentre ripara una condotta, tragedia nel Palermitano

Tragedia a Gratteri, in provincia di Palermo. Giuseppe Lucido, 58 anni, ha perso la vita mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione in una condotta idrica. Si trovava insieme ad un’altra persona nel terreno di un 72enne in contrada Carbone a Gratteri nel palermitano.

I magistrati della procura di Termini Imerese hanno aperto un fascicolo. L’ipotesi è che possa trattarsi di un caso di “morte bianca”.

Il 58enne avrebbe accusato un malore mentre lavorava. Si sarebbe accasciato per terra senza più rialzarsi. Nonostante la richiesta lanciata al 118 e l'intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Gratteri e il personale che lavora per il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti dell'Asp. Sul posto anche il medico legale che ha chiesto l'autopsia per meglio chiarire le cause del decesso dell'uomo. La salma ora si trova all'Istituto di medicina legale del Policlinico.

