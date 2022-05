Aprile da record, quasi 700mila passeggeri a Palermo

Aeroporto di Palermo, ad aprile record passeggeri: 636.650, +7,91% sul 2019. Registrata un’impennata di viaggiatori internazionali nel primo quadrimestre: +21,33%. Numeri da record all’aeroporto.

Ad aprile i passeggeri in transito sono stati 636.650, +7,91% rispetto allo stesso mese del 2019 (589.970), pari a un aumento – in valori assoluti – di ben 46.680 viaggiatori. Si registra un balzo in avanti anche per i voli: +6,32% (4.711 movimenti contro 4.431 di aprile 2019).

