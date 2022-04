Incidente stradale a Monreale, una ragazza ferita sulla SS186

Incidente stradale a Pioppo, frazione di Monreale, questa notte. Un’auto guidata da una ragazza si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. La ragazza è rimasta ferita e trasportata in ospedale.

Lo schianto lungo la SS186

L’incidente è avvenuto questa notte in via Provinciale, in tratto urbano della SS186 di Monreale, poco dopo l’abitato di Pioppo.

Per cause in corso di accertamento l’automobilista, una ragazza, ha perso il controllo del mezzo finendo il muro laterale della carreggiata. Alla fine l’auto si è ribaltata finendo su di un fianco. Le indagini dei carabinieri Per la giovane è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i Carabinieri della locale stazione per la gestione della viabilità e per i rilievi di rito. L’incidente mortale a Prizzi Antonino Vallone di 84 anni e Nicola Costa di 82 anni sono morti a Prizzi dopo essere stati travolti da un’auto. La tragedia è avvenuta questa notte a Prizzi, in provincia di Palermo. Un uomo accusato di omicidio stradale Un 48enne è accusato adesso di omicidio stradale dopo che ha travolto i due pensionati in via Sandro Pertini. Una tragedia avvenuta nel giorno di Pasqua quando a Prizzi si fa festa con il Ballo dei Diavoli. I due anziani sono stati portati all’ospedale di Corleone dove però non ce l’hanno fatta. Troppo gravi le ferite riportate nel tragico schianto. La comunità di Prizzi è a lutto dopo la notizia.

Seguici su Facebook

Condividi

Redazione 6092 posts 0 comments