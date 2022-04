«Nunzio parla male l’italiano perché siciliano..», ad Amici scivolone della Celentano

Nella puntata di Amici, i commenti della Celentano non sono mai banali. Contro Nunzio: “Parla così perchè è siciliano”. Social in subbuglio per una battuta infelice di Alessandra Celentano. La frase è stata pronunciata durante la serata di Amici su Canale 5 del 2 aprile.

La maestra, che è la nipote di Adriano, è entrata in polemica con il ballerino Nunzio Stancampiano, il 18enne di Adrano pupillo però di Raimondo Todaro, l’ex maestro di Ballando con le Stelle originario anche lui del Catanese.

