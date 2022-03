Pantelleria, abbandono selvaggio di rifiuti: controlli e sanzioni

A Pantelleria controlli e sanzioni dei Carabinieri forestali contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Si intensificano infatti i controlli del Carabinieri Forestali di Pantelleria a contrasto dell’abbandono di rifiuti sul territorio dell’isola.

Nelle ultime settimane sono stati perlustrati diversi siti, alcuni ricadenti in aree di elevato pregio ecologico e naturalistico, deturpati dalla presenza di cumuli di rifiuti di vario genere, quali scarti di lavorazioni edili, buste in plastica, parti di suppellettili, elettrodomestici vetusti rientranti nella categoria R.A.E.E., rottami ferrosi e lamierati, etc.

Condividi