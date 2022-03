Autocarro vola da viadotto sulla Palermo-Messina, 40enne in codice rosso

Grave incidente stradale lungo la Palermo-Messina. Un autocarro è volato dal viadotto finendo giù nella scarpata. Un uomo, il conducente del veicolo, è stato ricoverato in codice rosso a Palermo.

L’incidente è accaduto intorno alle 4 di questa notte lungo la Palermo-Messina all’altezza del tratto tra Cefalù e Lascari. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Condividi