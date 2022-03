Spettacolare salvataggio, vigile del fuoco si cala dall’elicottero per soccorrere ferito

Spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco che salvano una persona ferita in una zona impervia. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Santa Domenica, frazione di Rometta, nel Messinese, per mettere in salvo un ferito nei pressi della chiesa del Palostrico. E’ intervenuto il personale VF aerosoccorritore.

Nel video si vede il vigile del fuoco mentre si cala tramite verricello in dotazione all’elicottero. Il vigile ha recuperato il ferito, imbracandolo in sicurezza su una barella spinale, e affidandolo al personale sanitario d’equipaggio dell’elicottero del 118, pure presente sul posto per il trasporto al Policlinico di Messina. Presenti anche carabinieri e polizia municipale.

