Incidente mortale, poliziotto di 35 anni perde la vita

Tragedia alle prime luci dell’alba in Sicilia. Un poliziotto di 35 anni – Angelo Melluso – è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Porto Empedocle.

La tragedia in seguito ad un brutto incidente stradale autonomo in moto. L’uomo, empedoclino di origine ma in servizio al nord, stava rientrando a casa in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere.

