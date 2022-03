Anomalo abbassamento del Mar Mediterraneo, emergono scogli e strutture storiche

Il livello del mar Mediterraneo si sta abbassando. Un fenomeno particolare e che ancora non trova una spiegazione, non si tratta di bassa marea. Sono le province di Trapani ed Agrigento che mostrano anomale condizioni di bassa marea ma il fenomeno sarebbe visibile anche nella zona del Messinese e anche in Puglia.

Guardia costiera e istituto idrografico della Marina militare stanno monitorando il fenomeno. Addirittura a Sciacca a poche centinaia di metri dalla battigia, verso ovest, è affiorato l’isolotto di San Giorgio, la cui esistenza è documentata da una mappa del ‘700, e mai visto in questo e nel secolo scorso. Per comprendere la vastità del fenomeno, è stata attivata la rete di volontari che ha constatato la presenza di simile anomalia anche nel trapanese, a Mazara del Vallo, a Eraclea Minoa, a Licata, e nel Ragusano.

