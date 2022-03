La tragedia nel Palermitano, vittima il 31enne bagherese Alex Sirna

Alex Salvatore Sirna, 31 anni, bagherese, sposato. È stata identificata la vittima del’incidente mortale avvenuto a Ficarazzi nel primo pomeriggio di oggi, 24 marzo. Alex Salvatore lavorava a Ficarazzi in via Meli come pasticcere. L’incidente è avvenuto dubito dopo la fine del turno di lavoro a poco o meno di 500 metri.

In un terribile impatto avvenuto intorno alle 14,30 in via Libertà ha perso quasi subito. Il giovane bagherese era alla guida di una Fiat Punto, ma per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare.

